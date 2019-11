Datum fixiert"Acoustic Lakeside" kommt kleiner zurück

Facebook

© Markus Traussnig

Die Veranstalter des „Acoustic Lakeside“-Festivals am idyllischen Sonnegger See in Sittersdorf haben ein Jahr lang pausiert. In dieser Zeit wollten sie sich künstlerisch neu finden. Nächstes Jahr wird es aber definitiv wieder ein Festival geben. Und zwar vom 16. bis zum 18. Juli, wie die Veranstalter nun bekannt gaben.