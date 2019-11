Nach der Schließung ihres Nahversorgers in Völkermarkt: Die Familie Zauchner eröffnet in Klein St. Paul einen neuen Tante-Emma-Laden. Die „Zauchner City“ sperrt am 1. Dezember auf.

Remo und Selina Zauchner eröffnen mit Vanessa Zauchner (nicht am Bild) in Klein St. Paul die "Zauchner City" © Privat

"Tante Emmas Erben“ ziehen um: Nach nur einem Dreivierteljahr schloss die Familie Zauchner heuer am 7. Juni ihren Gemischtwarenhandel in der Klagenfurter Straße 9 in Völkermarkt. Mit 1. Dezember eröffnen Remo, Selina und Vanessa Zauchner dafür in der Marktstraße 20 in Klein St. Paul die „Zauchner City“. „Wir wollen den Bewohnern des Ortes Waren anbieten, die sie bis jetzt in Klein St. Paul nicht bekommen haben“, schildert Selina Zauchner.