Die Einbrecher gelangten Mittwochfrüh über die Terrassentüre in ein Wohnhaus in Griffen. Im Tresor befanden sich Bargeld, Schmuck und andere Wertgegenstände.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Im Tresor befand sich unter anderem eine hohe Summe Bargeld (Sujetbild) © v.poth - Fotolia

Bisher unbekannte Täter brachen Mittwochfrüh in ein Wohnhaus in Griffen ein. Die Einbrecher brachen die Terrassentüre auf und gelangten so ins Haus. Nachdem sie den Haushund auf die Kellerstiege gesperrt hatten, durchsuchten sie das gesamte Haus nach Wertgegenständen.