Schwerer Arbeitsunfall in einem Fertigungsbetrieb. Beim Wechseln eines Klebebandes geriet ein Arbeiter (41) aus Bleiburg mit dem linken Unterarm in ein Förderband. er wurde unbestimmten Grades verletzt.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Der Verletzte wurde ins Unfallkrankenhaus eingeliefert © (c) Juergen Fuchs (FUCHS Juergen)

Notarzteinsatz am Mittwoch gegen 14.50 Uhr in einem Fertigungsbetrieb. Beim Wechsel eines Klebebandes geriet ein Arbeiter (41) aus Bleiburg mit dem linken Unterarm in ein Förderband. Der Mann musste mit Verletzungen unbestimmten Grades von der Rettung ins Unfallkrankenhaus nach Klagenfurt eingeliefert werden.