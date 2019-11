Facebook

Jaqueline Waldner träumt vom Leben als Sängerin © KK/MICHELLE SUDY

Bereits Tausende Klicks verzeichnet das erste Video „Hold me“ der Eberndorferin Jaqueline Waldner auf der Internet-Plattform „Youtube“. „Das Lied handelt von einer Wechselbeziehung in der Liebe und dem Verlangen der beiden Protagonisten nacheinander“, erklärt Waldner. Musik liegt der Studentin im Blut. „Ich komme aus einer sehr musikalischen Familie“, erzählt sie. Ihr Talent wurde bereits früh gefördert. Ab dem achten Lebensjahr wurde die mittlerweile 21-Jährige in Stimmbildung geschult. Zudem war Waldner jahrelang bei Ensembles und diversen Chören dabei.

Auch das Konservatorium für klassischen Gesang besuchte die Sängerin zwei Jahre lang. Doch der Traum von einer großen Gesangskarriere scheiterte. Der Grund war eine Verletzung an den Stimmbändern. „Diese schränkt mich zwar beim normalen Singen nicht ein, hält aber der dauerhaften Beanspruchung, wie es im Opernbetrieb üblich ist, nicht stand“, erklärt Waldner. Dennoch sei die Musik ihre Welt. „Es ist einfach das Schönste, wenn man mit einem Lied die Menschen erreichen kann“, meint sie. Eines steht nämlich für die junge Eberndorferin fest: „Mein zukünftiger Beruf sollte etwas mit Musik zu tun haben.“

Den Lebensunterhalt mit der eigenen Musik zu verdienen, ist also ein Traum, der wahr werden könnte. Ein Bürojob würde ihr hingegen keinen Spaß machen. „Ich brauche einfach die künstlerische Abwechslung“, so Waldner. Hinter dem Popmusikstück mit elektronischen Elementen stecken nicht nur dir Stimme der Völkermarkterin, sondern weitere kreative Köpfe aus Kärnten. „Das ist wirklich etwas Besonderes. Alle kommen aus einem anderen künstlerischen Bereich“, so Waldner, die derzeit Musikwissenschaften in Graz studiert.

Mitproduziert wurde Waldners Lied von Philip Maier alias „Maph“. Thomas Sobian zeichnete für den Videodreh verantwortlich. Künstler David Pucher kreierte unter anderem das Logo. Das Lied „Hold me“ kann über die Online-Plattformen „Spotify“ und „Youtube“ angehört werden. Eine CD ist laut Waldner momentan nicht geplant.