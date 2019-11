Facebook

Janko Kulmesch (links) mit Adrian Kert vom Hermagoras-Verlag bei der Präsentation des Buches im Kulturni dom in Bleiburg/Pliberk © KK/Privat

Janko Kulmesch wurde 1952 als fünftes von 14 Kindern in Neuhaus/Suha geboren. „Am 1. September. Ich bin also gewissermaßen ein Kind des Bleiburger Wiesenmarktes. Wahrscheinlich mag ich den heute deshalb noch so gern“, schmunzelt er. Aufgewachsen ist der Bub bei Zieheltern in Loibach/Lubice. Vom Ziehvater, einem gebürtigen Deutschen, lernte das mit dem Slowenischen von Anfang an vertraute Kind rasch Deutsch. Gleichzeitig wurde Kulmesch innerhalb der Familie „früh politisch sozialisiert“, wie er sagt, und ist heute – bei aller Verbundenheit mit der deutschen Sprache – bekennender Kärntner Slowene.

Slowenisches Gymnasium in Klagenfurt, Jurastudium in Graz, drei Jahre Mitarbeiter bei der Post, um Geld zu verdienen. „Als Kind war ich schon von Zeitungen begeistert und habe bereits in der Mittelschulzeit Artikel für den ‘Naš Tednik‘ verfasst“, erzählt der 67-Jährige. Die Leidenschaft für das Schreiben und ein starkes Bewusstsein für die slowenische Volksgruppe in Kärnten führten dazu, dass Kulmesch Journalist wurde – und sich dabei intensiv mit politischen Fragen beschäftigte. Obwohl inzwischen in Pension, arbeitet er weiterhin für die Wochenzeitung „Novice“. Und er hat sein erstes Buch geschrieben, welches sich mit dem Wirken des im Vorjahr verstorbenen Kommunalpolitikers Fric Kumer-Črčej auseinandersetzt. Zusätzlich hat Kulmesch Gastautoren um Beiträge gebeten, sodass er als Herausgeber fungiert.

„Das zentrale Thema sind die politischen Aktivitäten von Fric Kumer-Črčej. Darüber hinaus möchte ich die Zeit darstellen, in der er tätig war“, fasst Kulmesch seine Intention zusammen. Fric Kumer-Črčej war, angeregt durch seinen Vater Mirko, 26 Jahre in der Südkärntner Gemeindepolitik aktiv, darunter als Stadtrat in Bleiburg. In seinen politischen Funktionen und als Obmann des „Clubs der Jagdfreunde“ präsentierte sich Kumer-Črčej als Brückenbauer zwischen Kärnten und dem damaligen Jugoslawien und dem späteren eigenständigen Staat Slowenien. „Er hat ganz früh grenzüberschreitend gedacht und gehandelt und wurde als Bleiburger Außenminister bezeichnet. Vieles geht auf ihn zurück, der zweisprachige Kindergarten ebenso wie die Partnerschaft mit der Goriška Brda“, sagt Kulmesch.

„In der Eigenständigkeit liegt die Stärke“ war das Lebensmotto von Kumer-Črčej, das auch Kulmesch unterschreibt. Deshalb sieht er in der „Carinthija 2020“ nicht nur die Chance für eine Aufarbeitung von Vergangenem, sondern vor allem für zukunftsweisende Projekte in einer einzigartigen, unverwechselbaren Alpen-Adria-Region.