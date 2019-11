Facebook

In Völkermarkt stimmen Nikolo- und Christkindlmarkt auf das Weihnachtsfest ein © Markus Traussnig

Ein kleiner, aber stimmungsvoller Adventmarkt am Unteren Hauptplatz in Völkermarkt verzaubert die Besucher von 29. November bis 24. Dezember. Geöffnet ist der Markt am Freitag, Samstag, Sonn- und Feiertag immer ab 15 Uhr, am 1. und 2. Dezember anlässlich des Nikolomarktes bereits ab 10 Uhr. Es gibt neben einem wunderbaren Angebot an weihnachtlichen Gaben ein umfangreiches Programm – von einer Krippenausstellung über Ponyreiten bis hin zum Auftritt von Lady Pless und Master Robin am 24. Dezember um 10.30 Uhr. Die Firma Pötscher baut ein Kinderringelspiel auf. Am 21. Dezember lädt die Perchtengruppe Bad Eisenkappel um 18 Uhr zur Raunacht.