Eine örtliche Fahndung der Polizei verlief ergebnislos © KLZ/Jürgen Fuchs

Turbulente Szenen spielten sich in der Nacht auf Montag in einem Gasthaus in der Gemeinde Griffen ab. Zwei mit Sturmhauben maskierte Männer brachen in das Wirtshaus ein und schleppten einen Tresor ins Freie. Auf der Suche nach weiterer Beute gingen die Täter erneut ins Gebäude. Dabei wurden sie von einem Angestellten, der im Gebäude wohnt, ertappt. Ohne Beute ergriffen die Maskierten die Flucht.

Eine örtliche Fahndung der Polizei brachte keinen Erfolg. Beide Einbrecher waren dunkel gekleidet. Einer trug eine dunkle Hose mit auffallend hellen Gesäßtaschen.