Wenn es im Herbst auch noch viele sonnige Tage gab, der Klopeiner See in seinem schönsten Blau funkelte und die Lärchen auf der Petzen in purem Gold leuchteten – es half alles nichts, Urlauber ließen sich davon nicht mehr verführen. Die Sommersaison in der Region Klopeiner See-Südkärnten ist für dieses Jahr gelaufen. „Wir hatten unser Haus bis Mitte Oktober geöffnet. Jetzt bereiten wir uns auf den nächsten Sommer vor“, sagt der Tourismusobmann der Region, Andreas Kristan, etwas wehmütig.