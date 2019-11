Das Gasthaus Riepl in der Klagenfurter Straße in Völkermarkt wird wiederbelebt. Siegfried und Doris Wobak eröffnen am Samstag Fachwerkstätte für Kärntner Kasnudeln.

Wirt Siegfried Wobak (links) und Peter Kowatsch, Eigentümer des Gebäudes, im Gastgarten © Daniela Grössing

Gesagt, getan: Siegfried und Doris Wobak haben ihre Pläne – eine Fachwerkstätte für Kärntner Kasnudeln in Völkermarkt zu eröffnen – in die Tat umgesetzt. Am morgigen Samstag ist um 11.30 Uhr die große Eröffnung im ehemaligen Gasthaus Riepl in der Klagenfurter Straße 11 in Völkermarkt. Getauft wurde das kulinarische Projekt „Kamehl“, da es neben den Kärntner Kasnudeln auch Mehlspeisen geben wird.