Wo bleibt die Nachhaltigkeit, die Lebensqualität der Völkermarkter Bevölkerung? Wo bleiben die Potenziale einer lieblichen Kleinstadt an der Kante zum wunderbaren Völkermarkter Stausee? Wo bleibt die Verkehrssicherheit für Fußgeher und Radfahrer an der Umfahrungsstraße?“ Reinhold Janesch, Wirtschaftskammer-Bezirksstellenleiter in Völkermarkt kritisiert die Entscheidung des Völkermarkter Gemeinderates, der diese Woche die Kernzone für Geschäfte in der Stadt Völkermarkt erweitert hat. Konkret wurde der Stadtkern nach Norden über die Umfahrungsstraße (B 70) erweitert. Damit steht der Weg offen für neue Betriebsansiedelungen. Geplant ist beispielsweise die Errichtung eines Merkur-Marktes. Laut Bürgermeister Valentin Blaschitz (SPÖ) hätte die Gemeinderats-Entscheidung damit aber nichts zu tun.