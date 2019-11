Kleine Zeitung +

Völkermarkt Warum Fraktionschefin Kuss-Bergner der Erweiterung zugestimmt hat

Am Mittwoch hat der Gemeinderat Völkermarkt mehrheitlich die Erweiterung der Kernzone der Stadt beschlossen. ÖVP-Fraktionschefin Angelika Kuss-Bergner sprach in der Diskussion viele offene Fragen an.