Auch Antrag auf Absetzung des Punktes von der Tagesordnung und Sitzungsunterbrechung änderte nichts am Abstimmungsergebnis: Kernzone der Stadt wird erweitert. Das habe nichts mit dem Merkur-Markt zu tun, betonte Blaschitz.

Auch die Sitzungsunterbrechung änderte nichts am Ergebnis © HUBERT BUDAI

Bei der Sitzung des Gemeinderates von Völkermarkt am Mittwoch stand unter Punkt neun ein brisantes Thema auf der Tagesordnung: Es ging um die "Neufestlegung des Orts- und Stadtkernes von Völkermarkt". Konkreter formuliert, dessen Erweiterung über die Umfahrungsstraße (B70) hinaus in Richtung Norden. Obwohl Bürgermeister Valentin Blaschitz (SPÖ) während der Sitzung mehrmals nachdrücklich betonte, die Erweiterung habe nichts mit dem geplanten Merkur-Markt zu tun, dürfte jedoch gerade das der Hintergrund für diese Bestrebungen sein. Denn innerhalb der Kernzone kann die Stadtgemeinde selbst ohne Sonderwidmung Verkaufsflächen für Lebensmittelmärkte widmen. Denn die vom Land kontingentierten Flächen für EKZ-1 sind in Völkermarkt bereits bis auf 346 Quadratmeter aufgebraucht.