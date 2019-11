Die Familie Sandal erweitert das bestehende Kebap-Haus in der Mettingerstraße zu einem Burger-Haus. Man kann sich Burger, Nudelboxen, Chicken Nuggets und andere Gerichte auch liefern lassen.

Osman Sandal (Mitte) mit seinem Team im Burger-Haus © ALEXANDER JEGART

Erst unlängst erweiterte die Familie Sandal ihren Betrieb in der Mettingerstraße in Völkermarkt um ein Restaurant. Mit dem Burger-Haus schlägt der Familienbetrieb jetzt einen neuen Weg ein. Der Grundgedanke war eine Erweiterung des bereits seit 15 Jahren bestehenden Kebap-Hauses in der Bezirksstadt.