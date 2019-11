Alpen-Adria-Gymnasium wurde mit „Hayek Lifetime Achievement Award 2019“ ausgezeichnet - als einzige Schule in ganz Österreich. Der Festakt findet am Donnerstag in Wien statt.

Yvonne Jernej, Katharina Grilz, Victoria Fürst, Christina Oswald und Elias Puchacher (von links) © Rosina Katz-Logar

Am Donnerstag reisen fünf Schüler nach Wien, um den „Hayek Lifetime Achievement Award 2019“ für das Alpen-Adria-Gymnasium im Rahmen einer Gala im Palais Liechtenstein entgegenzunehmen – als einzige Schule in ganz Österreich. Das Projekt leitete Andrea Weinberger, Professorin für Bildnerische Erziehung und Werken. 150 Schüler haben sich ein Jahr lang intensiv mit den Themen Steuern, Pensionen und der aktuellen Krebsforschung beschäftigt.

„Das Thema Forschung kommt bei den Schülern gut an. Österreichische Steuern und Pensionen wurden kritisch hinterfragt“, erzählt Weinberger. In speziellen Diskussionsrunden sei es beispielsweise um die gerechte Verteilung von Pensionen im Hinblick auf Frauen gegangen. „Wir haben auch die Auswirkungen einer möglichen Bildungssteuer intensiv untersucht“, sagt die Professorin. Beim Thema Krebsforschung ging es um die Frage, ob man die erfolgreiche Haifisch- und Elefantenforschung auch in Wien etablieren könnte.

„Die Auseinandersetzung mit den Staatsschulden hat mich am meisten beeindruckt“, sagt Yvonne Jernej (16) aus Altendorf. Ebenso die Tatsache, dass man eines Tages den Krebs besiegen werde. Katharina Grilz (15) aus Völkermarkt fand die Diskussionen um eine Pensionsvorsorge spannend. „Bei den Pensionen haben wir Nachbesserungen der Gesetzte vorgeschlagen, damit sie gerechter werden“, erzählt Christina Oswald aus Bleiburg. Viktoria Fürst (14) aus Eberstein und Elias Puchacher (15) aus Völkermarkt freuen sich auf die Wienreise. „Wir werden unser Projekt berühmten Persönlichkeiten aus Forschung und Wirtschaft präsentieren“, berichten sie mit Stolz. Begeistert über den Erfolg ihrer Schüler zeigt sich auch Direktorin Theresa Volpe-Pühringer.