Brigitte Polessnig verstarb mit 92 Jahren © Privat

Unter großer Anteilnahme nahm man in Diex am vergangenen Wochenende Abschied von der Messnerwirtin Brigitte Polessnig. Die 92-jährige Gast- und Landwirtin vulgo Messner war Gründungsmitglied der Trachtengruppe Diex und jahrzehntelang in vielen Organisationen tätig, darunter bei der Frauenbewegung sowie im Senioren-, Bauern- und Abwehrkämpferbund. Bis zum Schluss blieb sie der Gemeinde eng verbunden.