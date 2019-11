Im Sommer 2020 kicken durch die „Europeada“ 1000 Fußballer in Südkärnten. Am Samstag werden die Gruppen ausgelost. Die Veranstaltung bringt Tausende Nächtigungen.

Nach Vorbild eines Olympischen Dorfes soll rund um den See ein Dorf mit mehreren Standorten entstehen © KK/Veranstalter

Rund 1000 Fußballer und 200 Betreuer steuern im Juni 2020 den Klopeiner See an. Die Region wurde als Austragungsort für die vierte „Europeada“ ausgewählt. Das bedeutet, dass 24 Fußball-Mannschaften der Männer und sieben Damenteams hier aufeinandertreffen. Alle Teilnehmer werden nach Vorbild eines Olympischen Dorfes rund um den Klopeiner See untergebracht. Es spielen ausschließlich autochthone, nationale Minderheiten. Dazu zählen etwa die Rätoromanen in der Schweiz, die deutschsprachigen Südtiroler oder Ungarndeutsche. Und natürlich die slowenische Volksgruppe in Kärnten. Daher findet das Turnier in diesem Jahr auch in Südkärnten statt. Die Volksgruppe wird durch das Team Koroška/Kärnten vertreten, das bei der Europeada in Südtirol den dritten Platz belegen konnte.

Neben sportlichen Leistungen steht der Austausch unter den Volksgruppen im Zentrum der Veranstaltung. Daher wird im europäischen Dorf auch ein wetterfestes Zelt mit Platz für mindestens 1500 Personen aufgestellt. In diesem treffen die Teilnehmer auf die Bewohner der Region. Jeden Tag werden dort ein Abendessen und ein Kulturprogramm angeboten.

Mehr über die Europeada Die Europeada ist die Fußballmeisterschaft der autochthonen, nationalen Minderheiten in

Europa. Sie findet 2020 zum vierten Mal statt.

Gespielt wird zwischen 20. und 28. Juni in Südkärnten.

Bei den Herren gibt es 24 Teams, welche in sechs Gruppen zu je vier Mannschaften um die acht Plätze im Viertelfinale spielen. Das heißt, in jeder

Gruppe gibt es jeweils sechs Spiele (gemeinsam 36 in der Gruppenphase), danach wird im

K.o.-System Viertelfinale, Halbfinale, Kleines und Großes Finale gespielt.

, darunter im Klagenfurter Stadion, in Bleiburg, St. Michael ob Bleiburg, Völkermarkt, Mittlern, Globasnitz, Sittersdorf, Gallizien und Bad Eisenkappel. Die Mannschaften werden auf sechs Gruppen aufgeteilt. Am kommenden Samstag findet im K3 in St. Kanzian die Gruppen-Auslosung statt. „Die Spiele finden vom Sonntag bis Dienstag statt. Für den spielfreien Mittwoch haben wir einen Kulturtag geplant“, sagtvom Organisationsteam. Für die Veranstaltung wurde ein eigener Verein gegründet. „Sechs Vereinsfunktionäre sorgen mit etwa 20 Personen aus verschiedenen Fachgebieten und über 200 freiwilligen Helfern für einen reibungslosen Ablauf“, so Oraže.