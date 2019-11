Facebook

Nach Vorbild eines Olympischen Dorfes soll rund um den See ein Dorf mit mehreren Standorten entstehen © KK/Veranstalter

Rund 1000 Fußballer und 200 Betreuer steuern im Juni 2020 den Klopeiner See an. Die Region wurde als Austragungsort für die vierte „Europeada“ ausgewählt. Das bedeutet, dass 24 Fußball-Mannschaften der Männer und sieben Damenteams hier aufeinandertreffen. Alle Teilnehmer werden nach Vorbild eines Olympischen Dorfes rund um den Klopeiner See untergebracht. Es spielen ausschließlich autochthone, nationale Minderheiten. Dazu zählen etwa die Rätoromanen in der Schweiz, die deutschsprachigen Südtiroler oder Ungarndeutsche. Und natürlich die slowenische Volksgruppe in Kärnten. Daher findet das Turnier in diesem Jahr auch in Südkärnten statt. Die Volksgruppe wird durch das Team Koroška/Kärnten vertreten, das bei der Europeada in Südtirol den dritten Platz belegen konnte.