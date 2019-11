Christina Luschin eröffnete ihr Sprachstudio in Bleiburg. Sie bietet dort nicht nur Sprachkurse sondern auch Übersetzungen aller Art und Dolmetsch an.

Christina Luschin eröffnete ein neues Sprachstudio in Bleiburg © Privat

In entspannter Atmosphäre und auf freundschaftlicher Basis eine neue Sprache erlernen: Das ist der Grundgedanke von Christina Luschin (49), die seit einigen Jahren auf selbstständiger Basis Italienisch und Englisch unterrichtet und nun in Bleiburg ihr eigenes Sprachstudio eröffnet hat: und zwar in der Loibacher Straße 31.