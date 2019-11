Facebook

© Markus Traussnig

Ein Klagenfurter (33) führte am heutigen Donnerstag in Völkermarkt Instandhaltungsarbeiten an einer Waschanlage durch. Als er ein Maschinenteil zurückschob, rutschte er aus und stieß mit dem Kopf gegen den Maschinenrahmen der Waschanlage. Dabei zog er sich eine Schnittwunde am Kopf zu.