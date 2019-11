Facebook

Die Frau konnte ihr Auto nicht mehr rechtzeitig anhalten. © APA/Gindl

Am Mittwoch gegen 10.00 Uhr lenkte eine 70-jährige Frau aus Völkermarkt einen PKW auf der Umfahrungsstraße (B 70) in Völkermarkt in Fahrtrichtung Stadtzentrum. Aufgrund gesundheitlicher Probleme verlor sie die Kontrolle über ihr Fahrzeug, heißt es im Polizeibericht. Sie fuhr auf den parallel zur Fahrbahn verlaufenden Geh- und Radweg und kollidierte schließlich mit einer Straßenlaterne. Laut Polizei klagte die Frau über Kopfschmerzen und Schwindel.