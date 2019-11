Daniela Kristof (40) aus St. Kanzian am Klopeiner See stellt ihr zweites Kinderbuch mit dem Titel "Sakari geht verloren" mit Lesereihe vor.

Daniela Kristof mit ihrem neuen Buch „Sakari geht verloren“ © Privat

Vor drei Jahren veröffentlichte Daniela Kristof (40) aus St. Kanzian ihr erstes Kinderbuch. Nun ist das Zweite erschienen. In einer Lesereihe, die heute beginnt, stellt sie ihr Werk vor. „Ich wollte schon immer Bücher schreiben. Mein Sohn Sebastian hat mich dazu inspiriert, mir meinen Traum zu erfüllen“, sagt Kristof. Gleichzeitig ist Sebastian ihr „strengster“ Kritiker: „Ich lese ihm alles vor. Kinder sind wunderbar ehrlich und sagen sofort, was gefällt und was nicht. Es gibt nichts Schöneres als Kinderaugen mit meinen Erzählungen zum Strahlen zu bringen“, sagt die Gemeindebedienstete.