Bürgermeister Gerhard Visotschnig aus Neuhaus blickt an seinem 60. Geburtstag zurück. Seit 22 Jahren ist er nun Bürgermeister der Gemeinde Neuhaus.

Bürgermeister Gerhard Visotschnig aus Neuhaus © Rosina Katz-Logar

Mit mehr als 200 Gästen feierte Bürgermeister Gerhard Visotschnig (SPÖ) am Samstag im Gasthaus Hartl in Neuhaus seinen 60. Geburtstag. Visotschnig ist seit 1997 Chef der Gemeinde Neuhaus, beruflich Inspektionskommandant der Fremden- und Grenzpolizei (FGP) in Grablach.