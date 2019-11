Špela Železnik und Janez Žižek sind die neuen Pächter des Gasthauses Dom in Bleiburg. Das Lokal "Dom pri Janezu" öffnet am Donnerstag um 16 Uhr feierlich seine Pforten.

(S)pela (Z)eleznik und Janez (Z)i(z)ek sind die neuen Pächter des Gasthauses Dom in Bleiburg © Katz-Logar

Am Mittwoch, den 6. November eröffnen Špela Železnik und Janez Žižek das Café-Restaurant „Dom pri Janezu“ im Veranstaltungssaal Kulturni dom in Bleiburg neu. Die Pächter laden um 16 Uhr zur feierlichen Eröffnung. Janez Žižek, der aus dem slowenischen Murska Sobota stammende Koch mit Wohnsitz in Bleiburg, möchte seine Gäste mit kreativen Speisen überraschen. Zubereitet werden diese mit regionalen Lebensmitteln. Auf speziellen Platten will er die Kärntner Küche mit slowenischer Kulinarik verbinden. „Wir servieren Fleisch- oder Fischplatten mit exklusiven Beilagen“, sagt der Gastwirt. „Mit dem Restaurant und dem Café können wir uns einen Traum erfüllen“, sagt Partnerin Špela Železnik.