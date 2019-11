Facebook

Bürgermeister Stefan Visotschnig mit Amtskollegen aus Lovran © KK

Eine Abordnung der Stadt Bleiburg war zu Gast in Lovran. Ein reichhaltiges Kulturprogramm wurde geboten, aber auch der gesellschaftliche Teil kam dabei nicht zu kurz. Es wurde bereits auch über Aktivitäten für das Jahr 2020 gesprochen. Auch für die Petzen wurde an einem eigenen Stand Werbung betrieben. Die Prospekte für die Winter- und Sommeraktivitäten waren rasch vergriffen. Beim Gewinnspiel der Stadtgemeinde Bleiburg gab es eine rege Beteiligung. Alles in allem kann man stolz auf die Entwicklung der 16-jährigen Partnerschaft sein.