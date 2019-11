Hemma Schliefnig stellt am 7. November ihr Buch "SprachWurzelGeschichten" im Kulturni dom in Bleiburg vor. Beginn der Veranstaltung istum 19 Uhr. Die Autorin stammt aus dem Granitztal.

Hemma Schliefnig stellt ihr Buch in Bleiburg vor © KK

Gesellschaftliche und politische Rahmenbedingungen verhindern, dass wir uns auf die Suche nach Slowenischem in unseren Biografien begeben. 2011 begann Hemma Schliefnigs Forschungsreise. Zunächst fand sie in der eigenen Familie. Dazu bedurfte es mitunter eines wissenshungrigen Aufspürens auch im Lavanttal, was in ihrem Roman „Verbotene Früchte im Paradies Kärntens“ mündete. Ihre Suche ging aber weiter. Im Juni 2015 startete sie bei Radio Agora eine eigene Radiosendung. Die Gespräche, geführt für ihre Sendung „SprachWurzelGeschichten“, die sie von Juni 2015 bis Dezember 2017 mit Menschen quer durch Kärnten führte, wählte sie nun als Grundlage für ihr neuestes schriftstellerisches Werk „SprachWurzelGeschichten“.