Die Wassergebühren werden in der Stadtgemeinde Bleiburg bis zum Jahr 2023 schrittweise erhöht. Das hat der Bleiburger Gemeinderat in seiner jüngsten Sitzung einstimmig beschlossen.

Der Gemeinderat beschloss in Bleiburg die schrittweise Erhöhung der Wassergebühren © Aaron Amat - Fotolia

Der Gemeinderat in Bleiburg beschloss in seiner Sitzung am Dienstagabend die Erhöhung der Wassergebühren. Der Preis je Kubikmeter Wasser von aktuell 1,55 Euro wird in den Jahren von 2019 bis 2023 jährlich um sieben Cent auf 1,90 Euro erhöht. "Das ist notwendig, weil wir haben in den nächsten 20 bis 25 Jahren Investitionen von vier bis sechs Millionen Euro zu tätigen", begründete Stadtrat Johann Rigelnik (ÖVP) die Maßnahme.