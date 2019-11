Der Extremsportler Markus Bauer (40) aus Völkermarkt nahm am „Grand to Grand Ultra“-Lauf im Grand Canyon in Arizona in den USA teil.

Ein letzter Blick auf den Grand Canyon, Weltnaturerbe der Unesco © Privat

Mit einem 13 Kilogramm schweren Rucksack mit Nahrung, Kleidung und Schlafsack am Rücken startete Markus Bauer (40) aus Berg ob Attendorf vor Kurzem sein großes Abenteuer: Der Völkermarkter Extremsportler ging beim „Grand to Grand Ultra“-Lauf im Grand Canyon in Arizona in den USA an den Start.