Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Alex, Aileen und Ana beim Unterricht im Schulgarten mit Mario Molina-Kescher © Daniela Grössing

Auf den ersten Blick ist die im September eröffnete private „Wahlnuss-Schule“ in Edling eine normale Schule. An den Wänden hängen Basteleien, es wird gerechnet, gelesen und musiziert. Auf den zweiten Blick fällt auf, dass viele Klassen offen stehen, Kinder nicht an ihren Tischen sitzen und Lehrer nicht an der Tafel stehen. Die Schüler sitzen im Sitzkreis am Boden.