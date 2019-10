In der Nacht auf Donnerstag fiel auf den Bergen im Bezirk Völkermarkt der erste Schnee. Die Petzen und auch Diex sind weiß.

Erster Schnee über Diex © Christoph Polessnig

Nicht schlecht staunten heute früh viele Diexer: Bäume, Wiesen und Dächer waren das erste Mal weiß. Vergangenes Wochenende zog es noch viele Wanderer und Spaziergänger nach Diex, um den warmen Herbst zu genießen. Der Wetterumbruch brachte allerdings eisige Temperaturen mit sich. In der Nacht auf Donnerstag sank die Schneegrenze bis unter 1000 Meter. Altbürgermeister Anton Polessnig rückte mit Sohn Christoph und einer der Drohne aus, um den ersten Schneefall des Jahres zu dokumentieren. "Die Schneeschaufel steht schon bereit", scherzt er, denn lange wird sich die weiße Pracht bei Plusgraden nicht halten können. Schnee in Diex Foto © Anton Polessnig Schnee in Diex Foto © Anton Polessnig