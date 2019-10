Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Die Verletzte wurde ins Unfallkrankenhaus eingeliefert © Juergen Fuchs

Ein 25 Jahre alter Mann aus dem Bezirk Völkermarkt fuhr am Mittwoch gegen 16.30 Uhr mit seinem Pkw in einen Kreisverkehr in Völkermarkt ein. Zur gleichen Zeit fuhr eine 77-jährige Pensionistin, ebenfalls aus dem Bezirk Völkermarkt, auf einem Radweg und wollte in der Folge ebenfalls in diesen Kreisverkehr einbiegen. Im Kreuzungsbereich kam es zu einem Zusammenstoß. Die Frau fiel in der Folge auf ihr Fahrrad und zog sich dabei Verletzungen unbestimmten Grades zu. Sie wurde nach ärztlicher Versorgung von der Rettung in das Unfallkrankenhaus Klagenfurt gebracht.