Schüler der LFS Goldbrunnhof üben sich an einem alten Brauch: dem Allerheiligenstriezel. Es wird geflochten, dass das Mehl nur so staubt.

Leonie Roscher, Direktor Peter Glantschnig, Michelle Maier, Laura Kogelnig, Lisa und Lehrerin Waltraud Himmelbauer (von links) © Rosina Katz-Logar

In der Fachschule Goldbrunnhof stand gestern ein für Unterkärnten seltener Brauch auf dem Stundenplan. Gemeinsam wurde die Zubereitung eines Allerheiligenstriezels geübt. Ein alter Brauch, der die Trauer symbolisiert. „Das Flechten ist wirklich nicht einfach“, finden Leonie Roscher (14) aus Eis und Michelle Maier (14) aus Klagenfurt. In der Schulküche stehen die Schülerinnen und versuchen mithilfe von Lehrerin Waltraud Himmelbauer den Germteig in die richtige Form zu bringen. Ein gleichmäßiger Zopf soll es werden. Zuerst wird mit sechs Geschirrtüchern geübt. Das Flechten mit dem Germteig selbst, der sich nicht so leicht formen lässt, wie das Geschirrtuch, ist für die Schüler allerdings eine Herausforderung.