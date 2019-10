34.000 Wanderer und 12.000 Radfahrer zog es in dieser Sommersaison auf den Unterkärntner Hausberg, die Petzen. Am 7. Dezember beginnt dann die Wintersaison.

Die Mountainbike-Strecke auf der Petzen zieht viele Besucher aus den Nachbarländern an © Petzen

Mit einem strahlenden letzten Herbsttag schloss die Petzen Bergbahnen GmbH am Sonntag die Sommersaison. 34.000 Wanderer und 12.000 Radfahrer fuhren mit der Gondel von der Talstation auf die 1700 Meter hoch gelegene Bergstation. Seit Ende Mai konnten Wanderer und Radfahrer an 120 Tagen per Gondel auf den Unterkärntner Hausberg fahren. Insgesamt wurden rund 46.000 Tickets verkauft. Im Durchschnitt verzeichneten die Bergbahnen also 380 Gäste pro Tag.