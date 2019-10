78 Texte wurden beim Literaturwettbewerb „Kärnten wortwörtlich/Koroška v besedi“ eingereicht. Die vier Gewinner wurden am Wochenende im Werner-Berg-Museum in Bleiburg gekürt.

Die glücklichen Gewinner © Werner-Berg-Museum

Im Rahmen des Tages der offenen Tür im Werner-Berg-Museum Bleiburg/Pliberk fand am Sonntag die Preisverleihung an die Gewinner des Literaturwettbewerbes „Kärnten wortwörtlich/Koroška v besedi“ statt. Eine Fachjury hat in der Sitzung vom 17. Oktober anhand der 78 eingereichten Texte eine Bewertung vorgenommen.