Die Einnahmen der Veranstaltung des Round Tables 47 fließen zu 100 Prozent in karitative Zwecke.

Der Round Table 47 Völkermarkt unter dem Präsidenten Robert Schweiger organisiert am Donnerstag, den 31. Oktober, um 20 Uhr in der Neuen Burg in Völkermarkt das 16. Jazz, Gulasch und Bier. Unterstützt wird der Abend auch von den Mitgliedern des Partnerclubs Club 41 - Oldtable Völkermarkt mit dem Präsidenten Peter Urbas.