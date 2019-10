Dober večer sosed/Guten Abend Nachbar, heißt es am morgigen Nationalfeiertag in Eberndorf. Der Kulturverein SPD „Srce“ lädt zum 38. Mal ein

Die „Srčki Sweethearts“ – hier bei der Eröffnung des Caritas-Hauses im Campus AdFontes © KK/Srce

Der Slowenische Kulturverein „Srce“ aus Eberndorf lädt am Nationalfeiertag zu seinem traditionellen Konzertabend „Dober večer sosed/Guten Abend Nachbar“ – mittlerweile der 38. – in den Kulturni dom Dobrla vas/Eberndorf. Der Psychotherapeut Štefan Kramer und die Autorin Maja Haderlap werden bei der Veranstaltung unter dem Motto „Traum/Trauma“ über die heutige Lage der slowenischsprachigen Bevölkerung in Südkärnten und deren Perspektiven sprechen. Den musikalischen Rahmen werden der Veranstaltung der Jugendchor „Srčki Sweethearts“, die Gemischten Chöre „Srce“ sowie „Danica“ aus St. Primus und der Chor „klan(g)kariert“ aus St. Peter am Wallersberg geben.