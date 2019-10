Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Der „Buchleser“ von Ernst Barlach aus dem Jahr 193 © KK/Tomo Jesenicnik

Am Sonntag, den 27. Oktober trifft im Werner Berg Museum in Bleiburg Literatur auf Bildende Kunst. Um 11 Uhr werden die Preisträger des 10. Literaturwettbewerbs „Kärnten wortwörtlich/Koroška v besedi“ vorgestellt. Der Wettbewerb wurde wieder in vier Kategorien ausgeschrieben, die deutsch- und slowenischsprachige Lyrik sowie deutsch- und slowenischsprachige Prosa umfassen. Eine Jury hat die 67 eingereichten Texte einer Bewertung unterzogen und die Gewinner festgelegt. Die prämierten Texte werden bei der Lesung am Sonntag präsentiert. Die Moderation übernimmt Raimund Grilc, für die musikalische Umrahmung sorgt Arthur Ottowitz. Am Sonntag findet gleichzeitig ein Tag der offenen Tür im Werner Berg Museum statt. Geöffnet ist das Haus von 10 bis 18 Uhr, um 13 und um 15 Uhr gibt es Gratis-Führungen. An diesem Tag ist die diesjährige Sonderausstellung mit Werken von Käthe Kollwitz und Ernst Barlach ebenfalls zum letzten Mal zu sehen.