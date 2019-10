Völkermarkt„Integration ist wesentlicher Bestandteil unserer Arbeit“

Facebook

Obfrau Evelin Pirčer (vorne) mit Stellvertreterin Eva Hoisl-Stern und Mitarbeiterin Tamara Kokal (links) © Privat

Das „Interkulturelle Zentrum (IKZ) Völkermarkt“ wurde 2013 sowohl für Einheimische als auch für Migranten als zusätzliches Angebot zur Integration im ländlichen Raum gegründet. In den Räumen des Vereins am Herzog-Bernhard-Platz in Völkermarkt werden Informationen, Beratung und Bildungsangebote an interessierte Zielgruppen weitergegeben und Veranstaltungen organisiert.