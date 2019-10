Am Montag gegen Mittag fing ein Traktor auf einem landwirtschaftlichen Anwesen zu brennen an. Der Schaden beläuft sich auf mehrere tausend Euro.

Am Montag gegen 11.45 Uhr geriet in Völkermarkt eine Zugmaschine aus ungeklärter Ursache in Brand. Das Fahrzeug war auf einer asphaltierten Hofzufahrt eines landwirtschaftlichen Anwesens abgestellt.