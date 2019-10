Zu einem herbstlichen Konzertabend lud der Gemischte Chor Wabelsdorf in die Erlebnisgärtnerei Sattler ein. Am Klavier begleitet wurden die Sänger von Lydia Hechtl.

Der Gemischte Chor Wabelsdorf trat in der Erlebnisgärtnerei Sattler in Völkermarkt auf © Privat

„Wer im Glashaus singt“ war der Titel eines herbstlichen Konzertabends des Gemischten Chores Wabelsdorf am Samstag in der Erlebnisgärtnerei Sattler in Völkermarkt. Mit dabei war die Gruppe „4ME Acappella“ – die Finalisten der Großen Chance der Chöre 2016. Am Klavier begleitet wurden die Sänger von Lydia Hechtl.