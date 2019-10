Facebook

Bei der diesjährigen Auflage des Farant-Festes wurden in Globasnitz 12.000 Besucher gezählt © Markus Traussnig

Die Südkärntner verstehen es, Feste zu feiern. Abgesehen von den vielen kleineren Vereinsfesten und dem Mega-Event Bleiburger Wiesenmarkt, erfreuen sich vor allem die Straßenfeste, meist mit kulinarischem Hintergrund, immer größerer Beliebtheit. Doch es ist nicht nur alleine die Lust am Feiern und Kosten, die Feste haben mittlerweile einen wirtschaftlichen Effekt für Direktvermarkter, Landwirte, Vereine, Wirte und Gewerbetreibende. Wenn auch keine Reichtümer damit zu erwirtschaften sind, so bleibt doch meist ein finanzieller Erfolg – nicht zuletzt durch die Unterstützung der Kommunen. Ob das Salamifest in Eberndorf/Dobrla Vas, das Farant-Fest in Globasnitz/Globasnica, das Hadnfest in Neuhaus/Suha, das Weinfest in Sittersdorf/Sitara Vas oder das Repica-Fest in St. Michael/Smihel nad Pliberkom, der Werbewert und das Image für die jeweiligen Gemeinden und die Produkte, die dort produziert werden, sind unbezahlbar.