Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Josef Kersche (Bären Batterie), Andreas Messner (MID Bau), Blaschitz, Firmenchef Mischkulnig und Gemeinderat Theodor Wedenig (von links) © Stadtgemeinde Völkermarkt

Am vergangenen Samstag wurde die neue Filiale der Alpen Adria Jagd und Sportwaffen GmbH im Fachmarktzentrum neben Bipa an der Umfahrungsstraße 6 in Völkermarkt eröffnet. Das neue Unternehmen in Völkermarkt will eine Anlaufstelle für Jäger und Sportschützen mit breit gefächertem Sortiment aller bekannten Marken und eigener Büchsenmacherwerkstatt mit Reparaturservice sein.