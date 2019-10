Peter Handke hat am Dienstagabend seine Heimatgemeinde besucht. Als Journalisten kritische Fragen stellten, brach der 76-Jährige das Interview ab und reagierte mit Medienkritik.

Handke wurde in Griffen von Landeshauptmann Kaiser und Bürgermeister Müller empfangen © Petra Mörth

Peter Handke ändere gerne seine Pläne. So kam sein Heimatort Griffen schon am Dienstag in den Genuss eines Besuches. Der Literaturnobelpreisträger tauchte kurz vor 22 Uhr im Gemeindeamt von Griffen auf. Der Stolz war den Gratulanten ins Gesicht geschrieben, eigentlich war ja eine Gemeinderatssitzung angesagt. Doch Grundstücksvergaben, Breitbandausbau und die Ortskernbelebung wurden rasch zur Nebensache, schließlich war Handke angesagt.