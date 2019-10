Nach Gemeinderatsbeschluss für 30 km/h-Zone in St. Peter am Wallersberg: Eltern und Lehrer fordern weitere Maßnahmen für mehr Sicherheit am Schulweg. Bürgermeister Valentin Blaschitz (SPÖ) sucht Lösungen.

Die Schüler in St. Peter am Wallersberg müssen morgens hinter dem Bus die Fahrbahn queren © Privat

Steil bergauf führt entlang von 150 Metern der Schulweg zur Volksschule in St. Peter am Wallersberg. Da viele Eltern ihre Kinder in der Früh mit dem Auto zur Schule bringen, bleibt für jene Kinder, die von der Bushaltestelle zu Fuß den Hügel hinauf gehen, wenig Bewegungsspielraum. „Der Schulweg ist sehr schmal. Bei Nebel sieht man schlecht, wenn Schnee liegt, wird es rutschig, das ist wirklich eine Katastrophe“, schildert Sabine Knopper vom Schulforum die Situation, die sich nach Unterrichtsende um die Mittagszeit wiederholt. Um die Sicherheit am Schulweg in St. Peter am Wallersberg zu erhöhen, beschloss der Gemeinderat eine 30 km/h-Zone für das gesamte Ortsgebiet.