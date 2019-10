Unfall auf der Packer Straße: Kroate verriss Fahrzeug, kam auf Gegenfahrbahn und landete in Acker. Anrainer sind besorgt um die Sicherheit und fordern Maßnahmen, um diese zu gewährleisten.

Der Sattelzug zerlegte das Wartehäuschen an der Bushaltestelle © KK/Feuerwehr

Dienstagfrüh gegen 3 Uhr übersah der Lenker eines Sattelfahrzeuges (50) aus Kroatien auf der Packer Straße B 70 auf Höhe des Kreuzerstadels eine Verkehrsinsel und verriss sein Fahrzeug auf die Gegenfahrbahn. Dabei stieß er gegen das Wartehäuschen der Bushaltestelle beim Kreuzerhof, krachte in der Folge über eine Böschung und kam in einem Acker zum Stehen. Der Lenker wurde beim Unfall unbestimmten Grades verletzt und von der Rettung ins UKH Klagenfurt gebracht. Am Sattelfahrzeug entstand Totalschaden, der ausgetretene Treibstoff wurde von den Feuerwehren Völkermarkt und Poggersdorf gebunden.