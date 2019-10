Facebook

Bürgermeister Josef Müller (rechts) eröffnete die Ausstellung © KK/Privat

Am Wochenende fand die Vernissage zur Jubiläums-Ausstellung „25 Jahre Malkreis Griffen“ in den Vereinsräumen der Marktgemeinde Griffen statt. Eröffnet wurde die Schau von Bürgermeister Josef Müller, der den Mitgliedern des Malkreises zu ihrem 25-jährigen Bestehen gratulierte und für die aktive Teilnahme am kulturellen Leben in Griffen dankte. Die zahlreichen Besucher konnten neben den vielen individuellen Werken auch Kulinarik genießen. Die Mitglieder des Malkreises bedankten sich bei Müller und bei Kulturreferentin Ulrike Sauerschnig für das stets offene Ohr und die Unterstützung.