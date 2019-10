Facebook

In seinem neuen Buch stellt der Autor Matthias Kapeller auch die Pfarrkirche Diex vor © Hubert Budai

Im dritten Band der Reihe „Kraftquellen“ stellt der Autor Matthias Kapeller, der Leiter der Pressestelle der Diözese Gurk, 100 weitere sakrale Kostbarkeiten zwischen Alpen und Adria vor. Das im Hermagoras-Verlag erschienene Buch beschreibt auf 220 Seiten die Geschichte und die Bedeutung von Kirchen und Kreuzwegen in Kärnten, Slowenien und Friaul. Die Kraftquellen für Seele und Sinne am Schnittpunkt dreier Kulturen sind durch die grenzüberschreitende Tradition des Christentums verbunden. Unter den vorgestellten spirituellen Ausflugszielen befinden sich mit der Pfarrkirche in Diex, dem „Kärntner Künstlerkreuzweg“ in Stein im Jauntal sowie der Pfarrkirche in Rinkenberg auch sakrale Kostbarkeiten aus dem Bezirk Völkermarkt.