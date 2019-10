Facebook

Handke beim 1. Griffner Schülerlesefest im Jahr 2007 © Rosina Katz-Logar

Geboren wurde Peter Handke am 6. Dezember 1942 in jenem Haus im Griffner Ortsteil Altenmarkt, das sein Großvater erworben hatte. In den Jahren vor seiner Geburt, eben in einer Zeit, als der Großvater Eigentum erwarb, war die „allgemeine Mittellosigkeit so groß, dass Kleinbesitz an Grundstücken noch ganz selten war“, Das schreibt Handke in „Wunschloses Unglück“, jenem Buch, das 1972 wenige Monate nach dem Selbstmord seiner Mutter Maria entstanden war und dem noch jungen Schriftsteller zum Durchbruch verhalf.

„Wunschloses Unglück“ spiegelt eine Zeit wider, die der kleine Peter nur peripher erlebte, zog doch die Familie von 1945 bis 1948 nach Berlin und kehrte erst mit dem Einstieg des Kindes in die Volksschule nach Griffen zurück. Lange hielt es Handke hier nicht. Die Gymnasialjahre waren schon in Tanzenberg angesiedelt. Von da an bildeten Altenmarkt und Griffen wohl nur mehr geografische Eckpfeiler auf dem Lebensweg des Nobelpreisträgers. Vergessen, verlassen oder gar verleugnet hat Handke seine Südkärntner Wurzeln allerdings nie. Bis heute ist er regelmäßiger Besucher, pflegt er Freundschaften aus der Jugendzeit.