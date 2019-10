Ein 30-jähriger Kärntner fiel am Sonntag auf zwei rumänische Trickbetrüger herein. Er gab ihnen 420 Euro für einen nicht mehr gültigen Geldschein.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Die Polizei warnt vor Trickbetrügern © Weichselbraun

Am Sonntag hielt ein vorerst unbekannter Verkehrsteilnehmer mit deutschem Autokennzeichen einen 30-jährigen Pkw-Lenker aus dem Bezirk Völkermarkt im Bereich einer Bushaltestelle in der Gemeinde St. Kanzian an und ersuchte diesem um Geld für Treibstoff.