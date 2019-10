Die Premiere "(s).o.r.f" zum 40-jährigen Jubiläum der Puppentheateraktivität in St. Michael war Auftakt des diesjährigen Figurentheaterfestivals, das am Dienstag startet.

St- Michael steht wieder ganz im Zeichen des Figurentheaters © KK/Franz Opetnik

Die Premiere "(s).o.r.f" zum 40-jährigen Jubiläum der Puppentheateraktivität in St. Michael war Auftakt des diesjährigen Figurentheaterfestivals, das am Dienstag startet. 40 Puppentheaterspieler aller Generationen standen am Freitag unter der Regie von Alenka Hain auf der Bühne des Pfarrsaales. Die Ausarbeitung und die Animation der Figuren stammten von Nataša Herlec, die Livemusik stand unter der Leitung von Daniel Kaiser.